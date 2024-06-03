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النواب يوافق نهائيا على مشروع موازنةالعامة للدولة 2024-2025

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس: سيحال التقرير العام إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية

وقال: نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح من 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.

وقال الدكتور محمد معيط: لا نسعى لزيادة الضرائب، بل نحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، نستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهى التي تدر علينا ضرائب في الايرادات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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