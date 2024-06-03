الداخلية تضبط 11 متهمًا بالسرقات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 سيدات لقيامهن بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات.

وتم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتعدي على أحد المواطنين وزوجته بمسكنهما بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالضرب؛ مما نتج عنه إصاباتهما بكدمات وسحجات متفرقة والاستيلاء علـى مبلغ مالي - جهاز DVR الخاص بكاميرا المراقبة - هاتف محمـــول، تم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه - قطعة مشغولات ذهبية - فرد خرطوش، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما تم ضبط سائق، عاطل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما وبحوزتهما عدد من أبواب الأولوميتال "مجهولين المصدر"، بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل موقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة".

وضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة الوايلي لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " المغافلة، وأقرا بارتكابهما عدد (11) واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سئ النية " عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.