شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد توجه 4 نصائح عاجلة للمواطنين بسبب الموجة شديدة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وناشدت هيئة الأرصاد للمواطنين، تجنب التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، ومتابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على شمال البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.