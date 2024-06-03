شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة نهائيا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 / 2025، وعلى الجداول الملاحق والتاشيرات العامة الملحق به وبلغ اجمالى الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة بنحو 5 تريليون و541 مليار جنيه موزعة علي خمس بنود وهى :

- مصروفات بـ3 تريليون و870 مليار جنيه و يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية دعم ومنح ومزايا اجتماعية، ومصروفات متنوعة، وشراء أصول غير مالية "الإستثمارات" أى أن المصروفات تمثل 70% تقريباً من الحجم العام للإستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة.

- نحو 65 مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية في شكل إقراض ومساهمات في الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام

- نحو تريليون و606 مليار جنيه يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2024/2025 سواء أكانت قروضاً محلية أو أجنبية.

وبلغت المقدر للإيرادات العامة للدولة بالموازنة نحو 2 تريليون و652 مليار جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبية ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية) وكذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الإيرادات الأخرى من فوائض الهيئات الإقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.

وبلغ اجمالي الأجور بالموازنة العامة للدولة نحو 575 مليار جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات نحو 166 مليار جنيه، وبلغ مخصصات الدعم والمنحوالمزايا الاجتماعية بمالموازنة نحو 653 مليار جنيه.