شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ وزراء الصحة من الملكية وحتى الجمهورية .. 49 وزيرا شغلوا المنصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إنشاء وزارة الصحة والسكان تعاقب عليها أكثر من 49 وزيرا عملوا من أجل توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمصريين وحمايتهم من مضاعفات المرض.

الخليج 365 يستعرض المدد التى تولى فيها وزراء الصحة الحقيبة الوزارية منذ انشائها وحتى الآن

- محمد شاهين باشا

من: أبريل 1936

حتى: 9 مايو1936

- مصطفى النحاس باشا

من: 9 مايو1936



حتى: 1 أغسطس1937

- عبد الفتاح الطويل

من: 1 أغسطس1937

حتى: 30 ديسمبر1937



- محمد كامل البندارى

من: 30 ديسمبر1937

حتى: 27 أبريل1938



- احمد كامل باشا

من: 27 أبريل1938

حتى: 24 يونيو1938

- حامد محمود

من: 18 أغسطس1939

حتى: 27 يونيو1940

- على ابراهيم باشا

من: 27 يونيو1940

حتى: 14 نوفمبر1940

ومن: 15 نوفمبر1940

حتى: 31 يوليو1941

- حامد محمود

من: 31 يوليو1941

حتى: 4 فبراير1942

- عبد الفتاح الطويل

من: 4 فبراير1942

حتى: 14 مايو 1942

- عبد الواحد الوكيل بيك

من: 14 مايو 1942

حتى: 26 مايو1942



من: 26 مايو1942

حتى: 8 أكتوبر1944



-ابراهيم عبد الهادى باشا

من: 15 يناير1945

حتى: 24 فبراير1945-

من: 24 فبراير1945

حتى: 15 فبراير1946



- سليمان عزمى باشا

من: 16 فبراير1946

حتى: 9 ديسمبر1946

من: 9 ديسمبر1946

حتى: 28 ديسمبر1948

- نجيب اسكندر باشا

من: 28 ديسمبر1948

حتى: 25 يوليو1949

من: 25 يوليو1949

حتى: 3 نوفمبر1949

- ابراهيم شوقى بيك

من: 3 نوفمبر1949

حتى: 12 يناير1950

- عبد اللطيف محمود

من: 12 يناير1950

حتى: 11 نوفمبر 1950



- عبد الجواد حسين

من: 11 نوفمبر 1950

حتى: 27 يناير



- ابراهيم شوقى بيك

من: 27 يناير1952

حتى: 1 مارس1952



- راضى ابوسيف راضى

من: 1 مارس1952

حتى: 2 يوليو1952

- محمود صلاح

من: 2 يوليو1952

حتى: 22 يوليو1952

- سيد شكرى بيك

من: 22 يوليو1952

حتى: 23 يوليو1952



- ابراهيم شوقى باشا

من: 24 يوليو1952

حتى: 26 يوليو1952



من: 26 يوليو1952

حتى: 7 سبتمبر1952

من: 8 سبتمبر1952

حتى: 18 يونيو1953

من: 18 يونيو1953

حتى: 25 فبراير1954

من: 25 فبراير1954

حتى: 27 فبراير1954

- نور الدين طراف

من: 17 أبريل1954

حتى: 14 نوفمبر1954

من: 14 نوفمبر1954

حتى: 25 يونيو1956

من: 25 يونيو1956

حتى: 29 يونيو1956

من: 29 يونيو1956

حتى: 22 فبراير1958

من: 6 مارس1958

حتى: 7 أكتوبر1958

- محمد محمود نصار

من: 7 أكتوبر1958

حتى: 20 سبتمبر1960

من: 20 سبتمبر1960

حتى: 16 أغسطس1961



نور الدين طراف

من: 16 أغسطس1961

حتى: 28 سبتمبر1961

من: 18 أكتوبر1961

حتى: 29 سبتمبر1962

من: 29 سبتمبر1962

حتى: 25 مارس1964

- محمد النبوى المهندس

من: 10 سبتمبر1966

حتى: 9 يونيو1967

من: 9 يونيو1967

حتى: 11 يونيو1967

من: 11 يونيو1967

حتى: 18 يونيو1967

من: 19 يونيو1967

حتى: 20 مارس1968

من: 20 مارس1968

حتى: 3 أغسطس 1968

- محمد عبد الوهاب شكرى

من: 29 أكتوبر 1968

حتى: يناير 1969

من: 23 فبراير 1969

حتى: 28 سبتمبر1970



- عبدة سلام

من: 28 سبتمبر1970



