شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى، وذلك للعام الدراسى المقبل 2024/2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أن الشروط تضمنت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها فى نفس عام التقدم، على أن يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة، حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حدة، وكذلك دراسة اللغة الانجليزية كلغة أولى أو ثانية، لافتًا إلى عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الإعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25 إلى 30 ) طالبا وطالبة.



من جانبها أكدت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب، بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولى الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التى تضمن كامل التفرغ للدراسة، لافتة إلى أنه سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا، على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك.

ومن جانبها نوهت الدكتورة مى العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى بـ وزارة الصحة والسكان، أنه لا يتم قبول الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهى الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا فى اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة، بالإضافة إلى اجتياز كشف الهيئة الذى يتضمن ( الاختبار النفسى بواسطة أخصائى نفسى، وقوة الملاحظة، واللباقة فى الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).

وأضافت " العسال" أنه يتم توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ( نظر، وباطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) والذى يكون موضحًا به إسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا، مشيرة إلى أنه لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة، وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية، خلال موعد نهائى تحدده المديريات والجهات التابعة المختصة، ولا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بـ المدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.