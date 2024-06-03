شكرا لقرائتكم خبر عن 32 وزيرا للتعليم العالى.. أبرزهم فتحى سرور ومفيد شهاب وخالد عبد الغفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف وزارة التعليم العالى إلى نشر التعليم فى ما بعد المرحلة الثانوية بمختلف الانواع والمسـتويات والارتقاء بمستوى أعضاء هيئات التدريس وبحث واقتراح السياسة التعليمية ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة وتجدر الاشارة أن وزارة التعليم العالى تولاها منذ نشأتها عام 1961 وفقا للقرار الجمهورى رقم 1665 لعام 1961 حتى الان أثنين وثلاثون وزيرًا.

1- د / أمجد الطرابلسى فى الفترة من7/10/ 1961 إلى 17/10/1961

2-د / عبد العزيز السيد فى الفترة من18/10/ 1961 إلى 10/10/1965

3-د / حسين سعيد فى الفترة من11/10/ 1965 إلى 9/9/1966

4- د / عزت سلامة فى الفترة من10/9/ 1966 إلى 18/6/1967

5-د / محمد لبيب شقير فى الفترة من19/6/ 1967 إلى 27/10/1968

6-د / عبد الوهاب البرلسى فى الفترة من28/10/ 1968 إلى 13/5/1971

7- د / محمد مرسى أحمد فى الفترة من14/5/ 1971 إلى 17/1/1972

8- د/شمس الدين الوكيل فى الفترة من 18/1/1972 إلى 26/3/1973

9- د / كامل ليلة فى الفترة من27/3/ 1973الى 25/4/1974

10-د / اسماعيل غانم فى الفترة من26/4/ 1974 إلى 15/4/1975

11-د / حافظ غانم فى الفترة من 16/4/1975 إلى 18/3/1976

12- د/ مصطفى كمال حلمى فى الفترة من ( 19/3/1976 إلى 4/10/1978)والفترة من (19/6/1979 إلى 8/9/1985)

13- د/ محمد اسماعيل فى الفترة من 5/10/ 1978 إلى 18/6/1979

14- د / محمد فتحى محمد على فى الفترة من 9/9/1985 إلى 9/11/1986

15- د / أحمد فتحى سرور فى الفترة من 11/11/ 1986الى 12/12/1990

16- د / عادل عبد الحميد عز فى الفترة من 15/2/1991الى 19/5/1991

17- د / حسين كامل بهاءالدين فى الفترة من20/5/ 1991 إلى 7/7/1997

18- د / مفيد محمود شهاب فى الفترة من8/7/1997 إلى 11/7/2004

19- د/ عمرو عزت سلامه ابتداء من 12/7/2004 حتى 27/12/2005

20- د/هانى محفوظ هلال ابتداء من 31/12/2005 حتى 22/2/2011

21- د/ أحمد جمال الدين موسى من 23/2/2011 حتى 6/3/2011

22-د/ عمرو عزت سلامة فى الفترة من 7/3/2011 وحتى 20/7/2011

23- د/ معتز محمد حسنى خورشيد ابتداء من 21/7/2011 حتى 6/12/2011

24- د/حسين خالد فى الفترة من 7/12/2011 حتى 9/5/2012

25- د/محمد عبد الحميد النشار ابتداء من 10/5/2012 حتى 1/8/2012

26- د/مصطفى السيد مسعد ابتداء من 2/8/2012 حتى 5/7/2013

27- د/حسام عيسى ابتداء من 16/7/2013 حتى 28/2/2014

28- د/وائل الدجوى ابتداء من 1/3/2014 حتى 16/6/2014

29- د/السيد أحمد أحمد عبدالخالق ابتداء من 17/6/2014 حتى 18/9/2015

30-د/أشرف محمد الشيحى ابتداء من 19/9/2015 حتى 15/2/2017

31-د/خالد عبدالغفار ابتداء من 16/2/2017 حتى 13/8/2022

32- د/أيمن عاشور ابتداء من 14/8/2022