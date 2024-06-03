شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إجراءات التغيير الوزارى بعد تكليف الرئيس لـ"مدبولى" بتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى قدم استقالته للرئيس، وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، وفى هذا الإطار نستعرض إجراءات التغيير الحكومى والتي تشمل على:

-التقديم والاستقالة: يمكن أن تستقيل الحكومة أو يتم إعفاؤها بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو نتيجة تصويت بحجب الثقة من مجلس النواب.

-تشكيل الحكومة الجديدة: يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة والتي يجب أن تحصل على ثقة مجلس النواب.

-الموافقة البرلمانية: تتطلب الحكومة الجديدة الحصول على موافقة البرلمان على برنامجها وتشكيلها قبل أن تبدأ في ممارسة مهامها.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات .