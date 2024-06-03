شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن التحول الحقيقى الذى تتسم به الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائم على فتح مسارات لريادة الأعمال وإقامة المشروعات، ويفتح آفاقا واسعة لكل من أراد أن يمتهن مهنة شريفة تحسن من أوضاعه المعيشية.

جاء ذلك خلال الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والمساعدة على الإبداع والإبتكار، اليوم الاثنين، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بحضور صلاح خلف الله مدير وحدة تنمية المشروعات بالإسماعيلية، المهندس سيد خليل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية، الدكتور أحمد الكردى عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، وأشرف مصطفى رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسماعيلية، يأتى ذلك ضمن البروتوكول الموقع بين نقابتى المعلمين والزراعيين وجهاز دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للتوعية بريادة الأعمال.

وخلال كلمته أوضح "الزناتي" أن هذا البروتوكول يهدف إلى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمعلمين، والاستفادة من المشروعات التى تقدمها نقابة الزراعيين ويرعاها جهاز دعم المشروعات، مما يتيح منتجات كثيرة بأسعار مناسبة وفى أماكن قريبة ومتعددة، وأشار نقيب المعلمين إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، يقدم التدريب المناسب لكل من أراد أن يسير فى طريق ريادة الأعمال، تسمح له بالإنخراط فى سوق جديد من أسواق العمل.

وأضاف "الزناتي"، أن جهاز المشروعات يقدم الدراسات اللازمة للمشاريع المطروحة ودراسات الجدوى التى ترسم النتائج المبكرة للمشروعات محل التفكير أو التى وقع عليها الاختيار، كما يضمن وجود شراكة مع شركات كبرى وعلامات تجارية شهيرة، مما يفتح أفاقا أمام أصحاب المشروعات.

ومن جانبه، توجه محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بالتهنئة للأستاذ خلف الزناتى نقيب المعلمين لفوزه بالإجماع بمنصب رئيس اتحاد المعلمين العرب، للمرة الثالثة على التوالي.، وأضاف: أن هذا المنصب الذى تولاه خلف الزناتى نقيب المعلمين، لم يأت من فراغ، بل جاء نتاج الجهد الدؤوب الذى يقدمه لخدمة المعلمين فى مصر والوطن العربي.

وقال رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية: "نستهل تنفيذ بروتوكول التعاون بالتدريب لمعلمى الإسماعيلية والمهندسين الزراعيين بالمحافظة، وذلك بناء على توجيهات القيادية السياسية للقضاء على البطالة وتشجيع العمل الحر".

وعلى خلفية هذه الندوة، تم تنظيم ورشة عمل حول النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أدارها صلاح خلف الله مدير وحدة تنمية المشروعات بالإسماعيلية.