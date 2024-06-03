شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وزراء الزراعة فى مصر منذ عام 1913 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعاقب على حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العشرات من الوزراء منذ تأسيسها فى 20 نوفمبر عام 1913 عقب صدور الأمر الملكى بإنشائها، وكان محمد محب باشا، أول وزير للزراعة، وكان مقرها شارع الفلكى بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.وفى التقرير التالى نتعرف على وزراء الزراعة منذ إنشائها:
السيد القصير وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال وتولى منذ 2018 حتى الآن.
الدكتور عز الدين أبوستيت
14/6/2018 - 22/12/2019
عبدالمنعم البنا
2/2017 - 6/2018
الدكتور عصام فايد
8-9-2015 - 15-2-2017
الدكتور صلاح هلال
5-3-2015 - 7-9-2015
الدكتور عادل السيد البلتاجى
28/6/2014 - 5/3/2015
أحمد محمود على الجيزاوي
7/5/2013 - 7/7/2013
صلاح محمد عبد المؤمن
2/8/2012 - 6/5/2013
محمد رضا إسماعيل
22/11/2011 - 1/8/2012
صلاح السيد يوسف
23/7/2011 - 21/11/2011
السيد أمين أباظة
31/12/2005 - 31/1/2011
المهندس أحمد الليثي
13/7/2004 - 31/12/2005
الدكتور يوسف والى
2/1/1982 - 13/7/2004
الدكتور محمود محمد داود
9/5/1978 - 2/1/1982
المهندس إبراهيم شكري
2/11/1977 - 6/5/1978
الدكتور عثمان عدلى بدران
13/4/1975 - 20/3/1976
المهندس عبد العظيم عبد الله
20/3/1976 - 25/10/1977
الدكتور محمود عبد الآخر
25/9/1974 - 13/4/1975
الدكتور محمد محب زكى
27/3/1973 - 24/9/1974
الدكتور مصطفى الجبلى
18/1/1972 - 27/3/1973
المهندس سيد مرعى
20/6/1967 - 14/5/1970
الدكتور شفيق على الخشن
25/3/1964 - 20/6/1967
السيد محمد نجيب حشاد
18/10/1961 - 25/3/1964
الدكتور أحمد المحروقى
17/10/1958 - 15/8/1961
المهندس سيد مرعي
3/11/1957 - 17/10/1958
الدكتور عبد الرزاق صدقي
9/12/1952 - 3/11/1957
السيد عبد العزيز عبد الله سالم
7/9/1952 - 9/12/1952
السيد الفونس جريس
24/7/1952 - 7/9/1952
السيد حسن كامل الشيشينى
22/7/1952 - 24/7/1952
الدكتور محمد على الكيلانى
2/7/1952 - 22/7/1952
الدكتور محمود عثمان غزالى
2/3/1952 - 2/7/1952
السيد صليب سامى
27/1/1952 - 7/2/1952
السيد عبد اللطيف محمود
11/11/1950 - 27/1/1952
أحمد حمزة باشا
12/1/1950 - 11/11/1950
حسن محمود عنان باشا
3/11/1949 - 12/1/1950
أحمد عبد الغفار باشا
25/7/1949 - 3/11/1949
عباس ابو حسين باشا
28/12/1948 - 25/7/1949
أحمد عبد الغفار باشا
10/12/1946 - 27/12/1948
حسين محمود عنان باشا
18/2/1946 - 9/12/1946
أحمد عبد الغفار باشا
9/10/1944 - 17/2/1946
مصطفى نصرت
3/6/1943 - 8/10/1944
السيد فؤاد سراج الدين
31/3/1942 - 2/6/1943
معالى عبد السلام فهمى جمعة باشا
4/2/1942 - 30/3/1942
معالى محمد راغب عطية بك
31/7/1941 - 3/2/1942
معالى أحمد عبد الغفار باشا
28/6/1940 - 30/7/1941
محمود توفيق حفناوى بك
18/8/1939 - 27/6/1940
محمد رياض بك
17/1/1939 - 18/8/1939
حسين سرى باشا
13/12/1938 - 17/1/1939
رشوان محفوظ باشا
27/4/1938 - 13/12/1938
مراد وهبة باشا
30/12/1937 - 27/4/1938
محمد محمود خليل بك
3/8/1937 - 30/12/1937
أحمد حمدى سيف النصر باشا
10/5/1936 - 31/7/1937
صادق وهبة باشا
30/1/1936 - 9/5/1936
كامل إبراهيم بك
15/11/1934 - 30/1/1936
على المنزلاوى بك
27/9/1933 - 14/11/1934
محمد علام باشا
13/3/1933 - 26/9/1933
حافظ حسن باشا
20/6/1930 - 13/3/1933
محمد صفوت باشا
1/1/1930 - 19/6/1930
واصف سميكة باشا
4/10/1929 - 31/12/1929
نخلة جورجى المطيعى باشا
27/6/1928 - 3/10/1929
محمد صفوت باشا
17/3/1928 - 27/6/1928
محمد فتح الله بركات باشا
27/6/1926 - 17/3/1928
نخلة جورجى المطيعى باشا
13/9/1925 - 7/6/1926
توفيق دوس باشا
13/3/1925 - 12/9/1925
محمد السيد ابوعلى باشا
24/11/1924 - 13/3/1925
أحمد مظلوم باشا
25/10/1924 - 18/11/1924
محمد فتح الله بركات باشا
28/1/1924 - 24/10/1924
فوزى جورجى المطيعى باشا
15/3/1923 - 27/1/1924
أحمد على باشا
30/11/1922 - 9/2/1923
محمد شكرى باشا
1/3/1922 - 29/11/1922
نجيب بطرس غالي
17/3/1921 - 23/12/1921
يوسف سليمان باشا
22/5/1920 - 17/3/1921
محمد شفيق باشا
21/11/1919 - 3/3/1920
أحمد مدحت يكن باشا
19/4/1919 - 22/4/1919
عبد الرحيم صبرى باشا
23/4/1919 - 20/11/1919
أحمد حلمى باشا
19/12/1914 - 18/4/1919
إسماعيل صدقى باشا
5/4/1914 - 19/12/1914
محمد محب باشا
2/11/1913 - 4/4/1914
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