شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وزراء الزراعة فى مصر منذ عام 1913‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقب على حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى العشرات من الوزراء منذ تأسيسها فى 20 نوفمبر عام 1913 عقب صدور الأمر الملكى بإنشائها، وكان محمد محب باشا، أول وزير للزراعة، وكان مقرها شارع الفلكى بالقاهرة كوزارة مستقلة حتى قيام ثورة 23 يوليو فقد أطلق عليها وزارة الزراعة فقط.

وفى التقرير التالى نتعرف على وزراء الزراعة منذ إنشائها:

السيد القصير وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال وتولى منذ 2018 حتى الآن.

الدكتور عز الدين أبوستيت

14/6/2018 - 22/12/2019

عبدالمنعم البنا

2/2017 - 6/2018

الدكتور عصام فايد

8-9-2015 - 15-2-2017

الدكتور صلاح هلال

5-3-2015 - 7-9-2015

الدكتور عادل السيد البلتاجى

28/6/2014 - 5/3/2015

أحمد محمود على الجيزاوي

7/5/2013 - 7/7/2013

صلاح محمد عبد المؤمن

2/8/2012 - 6/5/2013

محمد رضا إسماعيل

22/11/2011 - 1/8/2012

صلاح السيد يوسف

23/7/2011 - 21/11/2011



السيد أمين أباظة

31/12/2005 - 31/1/2011

المهندس أحمد الليثي

13/7/2004 - 31/12/2005

الدكتور يوسف والى

2/1/1982 - 13/7/2004

الدكتور محمود محمد داود

9/5/1978 - 2/1/1982

المهندس إبراهيم شكري

2/11/1977 - 6/5/1978

الدكتور عثمان عدلى بدران

13/4/1975 - 20/3/1976

المهندس عبد العظيم عبد الله

20/3/1976 - 25/10/1977

الدكتور محمود عبد الآخر

25/9/1974 - 13/4/1975

الدكتور محمد محب زكى

27/3/1973 - 24/9/1974



الدكتور مصطفى الجبلى

18/1/1972 - 27/3/1973

المهندس سيد مرعى

20/6/1967 - 14/5/1970

الدكتور شفيق على الخشن

25/3/1964 - 20/6/1967

السيد محمد نجيب حشاد

18/10/1961 - 25/3/1964

الدكتور أحمد المحروقى

17/10/1958 - 15/8/1961

المهندس سيد مرعي

3/11/1957 - 17/10/1958

الدكتور عبد الرزاق صدقي

9/12/1952 - 3/11/1957

السيد عبد العزيز عبد الله سالم

7/9/1952 - 9/12/1952

السيد الفونس جريس

24/7/1952 - 7/9/1952

السيد حسن كامل الشيشينى

22/7/1952 - 24/7/1952

الدكتور محمد على الكيلانى

2/7/1952 - 22/7/1952



الدكتور محمود عثمان غزالى

2/3/1952 - 2/7/1952

السيد صليب سامى

27/1/1952 - 7/2/1952

السيد عبد اللطيف محمود

11/11/1950 - 27/1/1952

أحمد حمزة باشا

12/1/1950 - 11/11/1950

حسن محمود عنان باشا

3/11/1949 - 12/1/1950

أحمد عبد الغفار باشا

25/7/1949 - 3/11/1949

عباس ابو حسين باشا

28/12/1948 - 25/7/1949

أحمد عبد الغفار باشا

10/12/1946 - 27/12/1948

حسين محمود عنان باشا

18/2/1946 - 9/12/1946

أحمد عبد الغفار باشا

9/10/1944 - 17/2/1946

مصطفى نصرت

3/6/1943 - 8/10/1944

السيد فؤاد سراج الدين

31/3/1942 - 2/6/1943

معالى عبد السلام فهمى جمعة باشا

4/2/1942 - 30/3/1942

معالى محمد راغب عطية بك

31/7/1941 - 3/2/1942

معالى أحمد عبد الغفار باشا

28/6/1940 - 30/7/1941

محمود توفيق حفناوى بك

18/8/1939 - 27/6/1940

محمد رياض بك

17/1/1939 - 18/8/1939

حسين سرى باشا

13/12/1938 - 17/1/1939

رشوان محفوظ باشا

27/4/1938 - 13/12/1938

مراد وهبة باشا

30/12/1937 - 27/4/1938

محمد محمود خليل بك

3/8/1937 - 30/12/1937

أحمد حمدى سيف النصر باشا

10/5/1936 - 31/7/1937

صادق وهبة باشا

30/1/1936 - 9/5/1936

كامل إبراهيم بك

15/11/1934 - 30/1/1936

على المنزلاوى بك

27/9/1933 - 14/11/1934

محمد علام باشا

13/3/1933 - 26/9/1933

حافظ حسن باشا

20/6/1930 - 13/3/1933

محمد صفوت باشا

1/1/1930 - 19/6/1930

واصف سميكة باشا

4/10/1929 - 31/12/1929

نخلة جورجى المطيعى باشا

27/6/1928 - 3/10/1929

محمد صفوت باشا

17/3/1928 - 27/6/1928

محمد فتح الله بركات باشا

27/6/1926 - 17/3/1928

نخلة جورجى المطيعى باشا

13/9/1925 - 7/6/1926



توفيق دوس باشا

13/3/1925 - 12/9/1925

محمد السيد ابوعلى باشا

24/11/1924 - 13/3/1925

أحمد مظلوم باشا

25/10/1924 - 18/11/1924

محمد فتح الله بركات باشا

28/1/1924 - 24/10/1924

فوزى جورجى المطيعى باشا

15/3/1923 - 27/1/1924

أحمد على باشا

30/11/1922 - 9/2/1923

محمد شكرى باشا

1/3/1922 - 29/11/1922

نجيب بطرس غالي

17/3/1921 - 23/12/1921



يوسف سليمان باشا

22/5/1920 - 17/3/1921

محمد شفيق باشا

21/11/1919 - 3/3/1920

أحمد مدحت يكن باشا

19/4/1919 - 22/4/1919

عبد الرحيم صبرى باشا

23/4/1919 - 20/11/1919

أحمد حلمى باشا

19/12/1914 - 18/4/1919

إسماعيل صدقى باشا

5/4/1914 - 19/12/1914

محمد محب باشا

2/11/1913 - 4/4/1914