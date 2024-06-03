شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الحجاج على مطار القاهرة للسفر إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، توافد كبير للحجاج، إلي مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استعدادا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، ومصر للطيران علي توفير فرق من العلاقات العامة لتسهيل إجراءات دخول الحاجات الي صالات السفر.

وتنظم الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد قليل، احتفالية كبري في صالة الرحلات الموسمية في مطار القاهرة لتوديع الحجاج بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وقيادات قطاع الطيران، والأوقاف.

ومن المقرر أن توزع مصر للطيران خلال الاحتفالية تذاكر مجانية وخصومات علي تذاكر السفر لضيوف الرحمن.



حجاج حجاج

توافد الحجاج

الحجاج في صالة المطار

الحجاج يشاهدون عرض لكافة المناسك قبل اداء الفريضة