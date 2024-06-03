شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وزراء اعتلوا منصب وزير البيئة منذ عام 1997 آخرهم ياسمين فؤاد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة البيئة من وزارات الدولة التى تختص بإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها، وكذلك متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتنفيذ بعض المشروعات التجريبية، كما تعد الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وايضا من ضمن اختصاصتها التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة وإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

اطلق عليها اسم وزارة البيئة، بعد إنشاء جهاز متخصص فى شئون البيئة، سمى جهاز شئون البيئة، وكانت وزارة دولة، وهنا يمكننا التفرقة بين وزارة ووزارة دولة، والفرق أن وزارة الدولة ليست وزارة تنفيذية وانما وزارة مهامها وضع الخطط والسياسات ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، باختصار ليست وزارة تنفيذية وانما وزارة تضع الخطط ووزارات أخرى تنفذ هذه الخطط وينحصر دور الأولى فى المتابعة والإشراف.

تولى منصب وزير البيئة، 7 من الوزراء آخرهم الدكتورة ياسمين فؤاد، والتى تولت منصب وزيرة البيئة من شهر يونيو 2018 حتى الآن.

وكان يسبقها الدكتور خالد محمد فهمى عبد العال الذى تولى الوزارة مرتين ليسو متتاليين وانما كانت هناك حقبة بينية بين الفترتين لتوليه الوزارة، تولتها الدكتورة ليلى اسكندر، حيث تولى فهمى منصب وزير البيئة من شهر يناير 2013 إلى شهر يوليو، ثم تولت بعده الدكتورة ليلى راشد اسکندر التى تولت منصب وزيرة البيئة من شهر يوليو 2013 إلى شهر يونيو 2014، ليعود فهمى مرة أخرى وزيرا من شهر يونيو 2014 إلى شهر يونيو 2018، وتتسلم بعده الوزارة الدكتورة ياسمين فؤاد.

ومن الوزراء الذين تولوا منصب وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى، الذى تولى المنصب كوزير البيئة من شهر ديسمبر 2011 إلى شهر يناير 2013، خلفا للمهندس ماجد جورج الياس غطاس، الذى تولى منصب وزير البيئة من شهر يوليو 2004 إلى شهر ديسمبر 2011.

أما الدكتور ممدوح رياض تادرس، فقد تولى منصب وزير البيئة من شهر نوفمبر 2001 إلى يوليو 2004، خلفا للدكتورة نادية مكرم عبيد التى تولت منصب وزيرة البيئة من شهر يوليو 1997 إلى شهر نوفمبر 2001.