شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: زيادة مراكز التدريب المهنى لـ83 لتأهيل الشباب محليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهنى، والتوسع فى إعداد المتدربين، وتأهيل الشباب مجانا لسوق العمال بالداخل والخارج، أطلقت الوزارة 10 عربات تدريب مُتنقلة جديدة مؤخرا، فى محافظات: الإسكندرية والوادى الجديد، الشرقية، جنوب سيناء، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، مع توجيه عربتين لشمال سيناء، مما ساهم فى زيادة إعداد مراكز التدريب المهنى إلى 83 مراكزا، حيث كانت تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهنى ثابت،و 27 وحدة تدريب مهنى متنقلة، و10 وحدات تدريب مهنى ثابتة.

وتُدرب المراكز الشباب داخل بالقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل مجانا، أبرزها: صيانة الحاسب، وصيانة الموبايل، واللغات، وصيانة اجهزة التبريد، والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والمشغولات اليدوية، ومن أهم الإنجازات التى جرت خلال العام فى هذا الشأن تغيير شكل شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة من الشكل التقليدى الورقى المكتوبة بخط اليد بدون اى علامات تأمينية لتصبح من أول العام 2023 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مُميكن ومطبوع، وذات علامات مائية للحد من اى طرق للتزوير وتتم الطباعة مركزيًا بديوان عام الوزارة بالإدارة المركزية للتدريب المهنى، وتسليمها لمديريات العمل بالمحافظات لتقوم بدورها بتسليمها للمواطن طالب الخدمة،كما ترتب على تطوير المنظومة إنشاء قواعد بيانات كاملة للعمال الحاصلين على ترخيص مزاولة الحرفة وربطها بقاعدة بيانات احتياجات سوق العمل.

كما أطلق حسن شحاتة، وزير العمل منتصف يناير 2024 الماضى، بالتعاون مع القطاع الخاص، مشروع "مهنى 2030"، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، وقال الوزير، إن 950 مركز تدريب مهنى خاص، سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع، منهم 224 تقدموا بأوراقهم، الجارى فحصها بالفعل، لإصدار تراخيص عمل لها، كما قامت اللجنة المختصة بتنفيذ المشروع بتنظيم زيارات معاينة لعدد 100 مركز خاص على مستوى الجمهورية، للوقوف على الاشتراطات اللازمة للعمل مع "الوزارة"، بأعلى القياسات وبجودة عالية، وأنها منحت رخص دائمة لعدد منها.

وجارى حاليا إجراء اختبارات داخلَ 16 مركزًا مهنيًا خاصًا فى 11 محافظةٍ هى: "القاهرةُ والجيزةُ والغربيةُ والشرقيةُ والمنوفيةُ والدقهليةُ والقليوبيةُ والمنيا وقنا وكفرَ الشيخُ وبنى سويفْ "، وذلكَ على مهنٍ: "المساحةُ والخرائطُ، وإدارةُ الأعمال، والسكرتاريةُ، وتقنيةُ المعلوماتِ، والصحافةُ والإعلامُ، السياحةُ والفنادقُ، والخدماتُ البتروليةُ وحفرُ الآبارِ، وتستعدَ هذهِ المراكزِ وغيرها لتُخرِجِ خِريجينَ جُددَ على 3 مراحلَ خلال الشهرينِ المُقبلينِ.