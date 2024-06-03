شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مباحثات مصرية قبرصية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره القبرصى كونستانتینوس كومبوس، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات العلاقات المصرية القبرصية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.. كما من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب ختام مباحثاتهما.