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غدا.. مباحثات مصرية قبرصية بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

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القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية سامح شكرى غدا الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره القبرصى كونستانتینوس كومبوس، الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات العلاقات المصرية القبرصية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة.. كما من المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب ختام مباحثاتهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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