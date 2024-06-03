شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 3 محافظات لتقديم الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت وزارة العمل، اهتمامًا غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، والتى تضمنت سرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل فى كافة المحافظات بهدف التوسع فى قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها، وقد بلغ عدد العمالة غير المنتظمة المُسجلة رسميًا لدى وزارة العمل، مليون و66 ألفًا و873 عاملًا غير منتظمًا، يستفيد منهم من الخدمات حتى الأن، 446 الفًا، و318 عاملًا.

وتسعى الوزارة إلى وصول عدد قاعدة البيانات إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة، كما بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة على الرعاية الإجتماعية والصحية لتلك الفئة من المسجلين بقواعد البيانات خلال العام بالمحافظات، 636 مليون و894 ألفًا و153 جنيهًا على الرعاية الإجتماعية والصحية استفاد منها 231 ألفًا و619 عاملًا بواقع 634 مليون و502 ألفًا و660 جنيه على الرعاية الإجتماعية، و2 مليون و391 ألفًا و493 جنيه على الرعاية الصحية، كما بلغ إجمالى تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 12 مليون و420 ألفًا و670 جنيه استفاد منها 105 من العمال المسجلين وأسرهم..

ويعكف المُختصين بشؤون العمالة غير المنتظمة، وبملف التحول الرقمى بالوزارة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل على الإسراع فى الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التى بدأت بالفعل، بشأن إطلاق "المنصة الإلكترونية"، التى تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، تماشيًا مع سياسات "الوزارة" نحو التحول الرقمى، وقد أطلقت وزارة العمل المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة تجريبيا فى ثلاث محافظات، هى: الإسكندرية، بورسعيد، الجيزة.

وتستهدف تلك المنظومة تسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات، على المقاولين، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التى يعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة سوف تَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024، التعاقد المركزى مع أحد الشركات الرائدة فى تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز آشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.