شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية الحجاج بمطار القاهرة بحضور وزراء الطيران والأوقاف والتضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، احتفالية شركة مصر للطيران، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وقيادات قطاع الطيران، ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستهلوا الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم من جانب الشيخ الدكتور أحمد أحمد نعينع.

وشهد مطار القاهرة الدولي، توافد كبير للحجاج، إلي مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استعدادا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي، ومصر للطيران علي توفير فرق من العلاقات العامة لتسهيل إجراءات دخول الحاجات الي صالات السفر.

ومن المقرر أن توزع مصر للطيران خلال الاحتفالية تذاكر مجانية وخصومات علي تذاكر السفر لضيوف الرحمن.



