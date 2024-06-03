تذكرة الطيران بـ48 ألف جنيه.. برلماني ينتقد الحكومة لعدم تحديد أولويات الإنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، إن هناك حذفًا عشوائيًّا في بطاقات التموين، وأن مَن لا يستحق يأخذ الدعم، ويوجد حذف عشوائي في البطاقات التابعة لوزارة التضامن (تكافل وكرامة).

وأضاف خطاب: "مش عارفين كحكومة تحدد مَن يستحق الدعم ومَن لا يستحق، ولذا لا بد من حوكمة وهيكلة الدعم".

وأشار خطاب، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديدة، اليوم الإثنين، إلى أن الـ13 مليار جنيه التي يتم توفيرها من الخبز كان من الممكن توفيرها من أماكن أخرى؛ فمثلًا "مصر للطيران" تخسر 30 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث إن أكثر سعر تذكرة طيران تبيعها "مصر للطيران" وصل في الحج إلى 48 ألف جنيه.

ونوه النائب بأن الحكومة تقول إن لها 570 مليار جنيه ديونًا مستحقة عند الغير، مطالبًا الحكومة بضرورة تحديد أولويات الإنفاق.