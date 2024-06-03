جبالي يطالب النواب باستخدام الميكرفون أثناء الكلمة بالشكل الأمثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من الأعضاء استخدام الميكرفون المخصص لهم بالشكل الأمثل، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة: من حسن الأمور في انتقالنا إلى مقر مجلس النواب الجديد هو استخدام الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالقاعة بشكل صحيح، لافتا إلى ضرورة عدم إمساك الميكرفون باليد خلال حديث النائب بالقاعة لاسيما وإنه ثابت وغير متحرك، وكذلك الابتعاد قليلا عن الميكرفون لاستيضاح صوت النائب والقضاء على صدى الصوت.

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلا: يجب أن نتعود على استخدام الأجهزة، لأن الاقتراب من الميكرفون لايوضح الكلام.