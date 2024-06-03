شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تحقيق الجيش يشير لفشله فى إجراء تقييم مناسب لأضرار غارة رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: التحقيق الذي أجراه الجيش يشير إلى فشله في إجراء تقييم مناسب للأضرار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وذكر إعلام إسرائيلي أن المعلومات الاستخباراتية الضعيفة والتخطيط السيئ كانا وراء قصف إسرائيل مخيم تل السلطان في رفح الفلسطينية.