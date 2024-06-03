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إعلام إسرائيلي: تحقيق الجيش يشير لفشله فى إجراء تقييم مناسب لأضرار غارة رفح

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: التحقيق الذي أجراه الجيش يشير إلى فشله في إجراء تقييم مناسب للأضرار التي خلفتها الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وذكر إعلام إسرائيلي أن المعلومات الاستخباراتية الضعيفة والتخطيط السيئ كانا وراء قصف إسرائيل مخيم تل السلطان في رفح الفلسطينية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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