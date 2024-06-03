شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الحكومة المصرية تسيطر على عناوين المواقع العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر خبر استقالة الحكومة المصرية عناوين المواقع العربية، حيث نشر موقع العربية تحت خبر بعنوان "الحكومة المصرية تقدم استقالتها للرئيس السيسي"، قدم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.

وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتولت حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المسؤولية في يونيو عام 2018، وشهدت الحكومة تعديلات أكثر من مرة.

وأيضا نشر موقع الحرة خبر تحت عنوان " استقالة الحكومة المصرية وتكليف مدبولي بتشكيل أخرى تواصل مسار الإصلاح"، حيث قدم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بدوره قبلها، وكلف مدبولي نفسه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وتابع البيان أن من ضمن أهداف الحكومة الجديدة "مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملف الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذه الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي العام والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".

كما أضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

وكلف السيسي الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وتحت عنوان "السيسي يتسلم استقالة الحكومة المصرية .. ويصدر تكليفا جديدا لمدبولي"، نشر موقع cnn عربية ، خبر إعلان الرئاسة المصرية تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وجاء في بيان الرئاسة أن السيسي كلّف مدبولي بتشكيل "حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي".