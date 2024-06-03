شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يشيد بجهود مصر وقطر لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهود التي تبذلها مصر وقطر لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم الإثنين.

من جهة أخرى، رحب البديوى بالمبادرة التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين.

كما أكد البديوى على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.