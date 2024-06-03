شكرا لقرائتكم خبر عن بن جفير: خطة بايدن تعنى إنهاء حرب غزة دون تحقيق أهدافها أو القضاء على حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن خطة بايدن تعني إنهاء الحرب في غزة دون تحقيق أهدافها أو القضاء على حماس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن أحدث اقتراح للجانب الإسرائيلي لصفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في غزة.

وأثار خطاب الرئيس الأمريكي صدمة في الحكومة الإسرائيلية، إذ هددت أحزاب اليمين المتطرف بإسقاط الائتلاف إذا حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على الموافقة عليه.

وناقش مجلس الوزراء الحربي الاقتراح وتنفيذه المحتمل، في ضوء الضغوط الدولية والمحلية لقبول الصفقة التي تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين.