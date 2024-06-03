شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: انخفاض الحوادث بنسبة 34%.. وصحة المواطن أغلى شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أهمية الإنفاق الحكومي الفترة الماضية علي البنية التحتية لتحسين جودة الطرق والمواصلات العامة، مما أدي إلي انخفاض الحوادث بنسبة 34% خلال الثلاث سنوات الماضية مما يحافظ علي صحة المواطن المصري التي تعد بمثابة أغلى شيء.

وقالت السعيد، أن حجم ما أنفق خلال الفترة من 2003 حتي 2014 من استثمارات علي البنية التحتية في مصر، شهد انخفاض شديد، فكنا بحاجة إلي ضخ استثمارات جمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمواصلات العامة اللائقة، التي تعد بمثابة خدمة أساسية للمواطن وحق أصيل له، مضيفة : "عشان اعمل اي نوع من الخدمات مدارس ووحدات صحية، مقدرش اعملها إلا بشبكة طرق جيدة مواصلات".

ولفتت وزيرة التخطيط في كلمتها أيضا إلي حرص الحكومة على توطين صناعة السكك الحديدية.

جاء ذلك في تعقيب الوزيرة على المناقشات النيابية حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو.

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو .

وأوضح التقرير أن عملية إحلال وتجديد الوحدات المتحركة في منظومة السكك الحديدية جاءت ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة السكك الحديدية بكافة مكوناتها، وذلك لتحقيق أقصى درجات الأمان والسلامة لمسير القطارات والوصول بخدمة نقل سككي بجودة عالية تلبي جميع الاحتياجات وتنال الرضا المجتمعي.