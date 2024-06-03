شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى: سنحل الحكومة إذا تمت الموافقة على صفقة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأمن القومى الإسرائيلى بن جفير: سنحل الحكومة إذا تمت الموافقة على الصفقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أضاف: "أطلب من نتنياهو إظهار مسودة اتفاق صفقة التبادل وهناك نقاط غير مقبولة".

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: وقف الحرب في قطاع غزة يعني الاستسلام الكامل لحماس.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن أحدث اقتراح للجانب الإسرائيلي لصفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار لإنهاء الحرب فى غزة.

وأثار خطاب الرئيس الأمريكى صدمة فى الحكومة الإسرائيلية، إذ هددت أحزاب اليمين المتطرف بإسقاط الائتلاف إذا حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على الموافقة عليه.

وناقش مجلس الوزراء الحربى الاقتراح وتنفيذه المحتمل، فى ضوء الضغوط الدولية والمحلية لقبول الصفقة التى تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين.