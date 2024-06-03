شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: إصابة شخص ثالث بأنفلونزا الطيور في أمريكا بسبب لبن البقر الملوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه بينما تسجل أمريكا ثالث حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور، يحذر مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة من أن "واحدًا من كل 20" من واردات الحليب الملوث التي تحمل الفيروس يمكن أن تصيب بريطانيًا.

ويقول مسؤولو الصحة العامة إن المخاطر المحتملة من المكملات الرياضية المسحوقة، مع انتقال أنفلونزا الطيور إلى الإنسان من بقرة للمرة الثالثة في أمريكا، وهي الأحدث في سلسلة من هذه الحالات في الأسابيع الأخيرة، قال خبراء الصحة العامة إن بريطانيا يجب أن تستعد لتفشي المرض.

ويأتي تحذيرهم في الوقت الذي كشفت فيه إدارة بايدن أنها تتوسط في صفقة من شأنها أن تسمح بإعطاء الأولوية لجرعات لقاح أنفلونزا الطيوربالنسبة للولايات المتحدة.



وقالت لجنة من الخبراء المعينين من قبل حكومة المملكة المتحدة، إن الوضع في أمريكا "غير مسبوق" ، حيث شق الفيروس طريقه إلى الماشية، وعزز فرص انتقال العدوى من إنسان إلى آخر إلى ما يصل إلى 35 %، مقارنة بـ 5 % سابقا، وما زالوا يقيمون المخاطر الإجمالية الحالية على أنها "منخفضة جدًا" بالنسبة لبريطانيا، لكنهم حذروا من أن منتجات الألبان الخام الملوثة من الولايات المتحدة، والتي تمت الموافقة على استيرادها حاليًا، يمكن نظريًا أن تحتوي على الفيروس وتنقله إلى المملكة المتحدة.

وقدّروا أن هناك فرصة تصل إلى واحد من كل 20 لإصابة بريطاني بالعدوى عن طريق مثل هذه المنتجات في الأشهر الستة المقبلة، وحذروا أيضًا من أن بريطانيا ستحتاج إلى تكثيف جهود المراقبة في سبتمبر عندما تعبر الطيور من الولايات المتحدة، التي يحتمل أن تحمل الفيروس، المحيط الأطلسي كجزء من هجراتها السنوية.

وتقول وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن هناك فرصة واحدة من كل 5 لإصابة الماشية البريطانية بفيروس أنفلونزا الطيور عبر هذا الطريق في الأشهر الستة المقبلة.



وإذا حدث ذلك، فقد قدر مسؤولو الصحة أن هناك فرصة تتراوح بين 40 إلى 50% لإصابة الشخص بعد ذلك بأنفلونزا الطيور.

وقال خبراء مستقلون إن الخطر الحقيقي المتمثل في خطر حدوث جائحة جديدة بسبب أنفلونزا الطيور "لا يمكن استبعاده"، حتى أن البعض حذروا من أن الدول الأخرى قد ترغب في النظر في ترتيبات مماثلة للقاح أنفلونزا الطيور كتلك التي تجري في الولايات المتحدة.



فيروس أنفلونزا الطيور فى اللبن

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تفشي أنفلونزا الطيور؟

أنفلونزا الطيور هي نوع معدي من الأنفلونزا ينتشر بين الطيور، وفي حالات نادرة، يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال الاتصال الوثيق بطائر مصاب ميت أو حي.

ويشمل ذلك لمس الطيور المصابة أو فضلاتها أو الفراش، ويمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بأنفلونزا الطيور إذا قاموا بقتل أو إعدام الدواجن المصابة لتناولها، الطيور البرية هي الناقلات، وخاصة عن طريق الهجرة، وبينما تتجمع هذه الكائنات معًا للتكاثر، ينتشر الفيروس بسرعة ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من العالم.

تميل السلالات الجديدة إلى الظهور أولاً في آسيا، حيث يتوجه أكثر من 60 نوعًا من طيور الشاطئ والخواض والطيور المائية إلى ألاسكا للتكاثر والاختلاط مع الطيور المهاجرة من الولايات المتحدة. ويتجه البعض الآخر غربًا ويصيب الأنواع الأوروبية.

