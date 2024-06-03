شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة.. انتظروا بثا مباشرا لأقوى مراجعة مش هيخرج عنها امتحان الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365” في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين، المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، وذلك استعدادًا لـ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، التى تبدأ يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو بالمواد الدراسية الأساسية.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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وتتضمن المراجعة النهائية لمادة الفيزياء، نماذج استرشادية لأسئلة الامتحان في مختلف فصول المادة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو.