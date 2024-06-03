شكرا لقرائتكم خبر عن أول امرأة تتقلد منصب وزير البيئة في مصر والعالم العربي عام 1997.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ملف البيئة ، لم يكن يلقى الاهتمام الكافي خلال العهود السابقة، ولم يكن له وزارة خاصة فى التشكيلات الحكومية حتى تم إنشاء جهاز حماية شئون البيئة فى مصر، وتم تكليف أول وزير متفرغ لشئون البيئة بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997.

فمن هى أقدم وزيرة البيئة وأول وزيرة لها أيضا؟

تقلدت منصب وزير البيئة في مصر والعالم العربي عام 1997 الدكتورة نادية مكرم عبيد، وشغلت المنصب لمدة خمس سنوات من شهر يوليو 1997 حتى شهر نوفمبر 2001.

الدكتورة نادية مكرم عبيد من مواليد محافظة قنا تنتمي إلى عائلة مكرم عبيد التي كان لها دور بارز في الحركة السياسية والوطنية المصرية على مدار التاريخ الحديث، وهى ابنة شقيق السياسي المعروف مكرم عبيد، أحد قيادات حزب الوفد القديم.

وعلى مدار حياتها المهنية اقتحمت الدكتورة نادية مكرم، عدد من المواقع الصعبة، تمكنت خلالها أن تجسدت شخصيتها النشطة كنموذج حقيقي للمرأة المصرية المتميزة .

على مدار حياتها المهنية، شغلت عدة مناصب إدارية داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، المكتب الاقليمي للشرق الاوسط بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كمسئول تنموي أول في التنمية عام 1992، واستمرت في منصبها الدبلوماسي حتى 1997 ، ومجلس بحوث البيئة والتنمية.

حصلت الدكتورة نادية مكرم عبيد، على العديد من الجوائز والأوسمة من المنظمات الأهلية غير الحكومية والمحلية والمؤسسات والجمعيات الرائدة وذلك تقديرا لدورها البارز في الشؤون البيئية وحمايتها.

حصلت الدكتورة نادية مكرم عبيد على أكثر من 20 جايزة تقديرية، فى عدة مجالات خاصة بالبيئة والتنمية ، وكانت أستاذاً زائراً فى جامعة جورج واشينطون بالولايات المتحدة الأمريكية.

عينت ممثلا لأمين الجامعة العربية في السودان، وبدأت حياتها العملية بتولي مسؤوليات إدارة وحدة متابعة البرامج، ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

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خلال عام 1979 شغلت منصب مديرة قطاع الزراعة والمياه والبيئة، ومارست العمل الأكاديمي حيث عملت أستاذاً مساعداً بجامعة أحمد أبيللو بنيجيريا، ثم عادت مرة أخرى للعمل بالأمم المتحدة حيث تولت رئاسة إدارة تعبئة الموارد.

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‏خلال مارس 1992 شغلت منصباً دبلوماسياً دولياً ، تولت خلاله رئاسة وحدة الموارد البشرية والتنمية المتواصلة بالمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة.

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‏كان للدكتورة نادية مكرم، دور بارز في تأسيس العديد من المراكز المتخصصة في مجال التنمية المتواصلة، بالتعاون مع أكثر من 36 دولة.

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‏ترأست وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات الوطنية والإقليمية، وتولت رئاسة مجلس بحوث البيئة والتنمية بأكاديمية البحث العلمي، كذلك اللجنة الفرعية الثالثة للتنمية المتواصلة والبيئة في إطار مبادرة مبارك/ آل جور، وترأست العديد من الوفود المصرية في المحافل البيئية الدولية مثل قمتي كيوتو، وبيونس أيرس، لتغير المناخ على المستويين العربي والإفريقي.

شغلت الدكتورة نادية مكرم عبيد منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، وترأست الدورة الثامنة لمجلس وزراء البيئة الأفارقة.

حازت على عدة شهادات تقدير منها شهادة تقدير من جامعة بيركللي وهي من كبرى الجامعات الشامخة والعريقة في الولايات المتحدة.

حصلت ايضا الدكتورة نادية مكرم عبيد على جائزة منظمة الصحة العالمية لعام 2000 لعالم متحرر من التبغ لدورها المتميز في مكافحة التدخين .

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‏أطلقت عدد من المبادرات قائمة علي مبادئ البيئة والتنمية الاقتصادية المجتمعية ؛ ولها نشاطات أكاديمية عديدة.

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