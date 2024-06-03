شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع هدايا على الحجاج قبل مغادرتهم إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال احتفالية الشركة لتوديع أفواج الحجاج في مطار القاهرة الدولي، علي توزيع هدايا علي ضيوف الرحمن منها خصم 50% من سعر تذكرة السفر، ووزن إضافي لحجاج آخرين.

وحرص وزراء الطيران والتضامن الاجتماعي والأوقاف علي تسليم الجوائز والهدايا لضيوف الرحمن.

وبدات منذ قليل، احتفالية شركة مصر للطيران، بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي وقيادات قطاع الطيران، ومحمد مختار جمعة وزير الاوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهد مطار القاهرة الدولي ، توافد كبير للحجاج، إلي مبني الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران استعدادا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وحرصت شركة ميناء القاهرة الجوي ، ومصر للطيران علي توفير فرق من العلاقات العامة لتسهيل إجراءات دخول الحاجات الي صالات السفر.