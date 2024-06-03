شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلق معسكر الأطفال وأولياء الأمور ضمن مبادرة تمكين الطفل المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحت إشراف الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، معسكرًا للطلاب وأولياء الأمور بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 25 مايو وحتى 29 مايو 2024، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنمية المهارات الحياتية للطلاب والطالبات من خلال الأنشطة التربوية لإكسابهم السلوكيات الإيجابية التي تمكنهم من التواصل والاتصال الفعال، والتعايش السلمي داخل المجتمع

وتأتي إقامة المعسكر في إطار توجيه كافة أوجه الدعم والرعاية المتكاملة لمراحل الطفولة من خلال التربية الإيجابية، وأساليب التدريب المبتكرة الملائمة للأطفال لإكسابهم القيم وتحقيق المواطنة الصالحة، وكذلك تنمية الشعور بالولاء والانتماء للوطن.

وقد ضم المعسكر ( ١٠٠) طفل من مرحلة التعليم الأساسى و( ٢٥) من أولياء الأمور، وكذلك (٢٥) من إخصائيي الأنشطة (مسرح - صحافة - تربية اجتماعية - تربية رياضية).

وقد تضمن المعسكر ورش عمل للطلاب، وجلسات عصف ذهني، ومناقشات جماعية، وعمل تعاونى للتربية الإيجابية ودوائر الحكى، وحقوق الطفل والمواطنة الصالحة، ومخاطر الإنترنت .

واختتم المعسكر فعالياته على مسرح نقابة المعلمين بتقديم العروض المسرحية، والإلقاء والشعر لحث الطلاب على الانتماء والتعبير عن الذات، وذلك بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وأعضاء نقابة المعلمين، وعدد من السادة أولياء الأمور، ومدربى ومسئولى البرنامج من المجلس القومى للطفولة والأمومة.

