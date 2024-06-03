شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: الحكومة قامت بواجبها الوطني وخرجت من الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم عددا من الوزراء اصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب فى مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات التى شهدتها الفتره الماضيه ومواجهه التحديات التى تواجه الوطن.

ووجه البدوى الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال: حكومة قامت بواجبها الوطنى على أكمل وجه، واستطاعت الخروج من الأزمات التى واجهت البلاد والحفاظ على الأمن القومى المصري.

وشدد أن يكون التشكيل الجديد للحكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة الوطنية فى ضوء التكليفات الرئاسية التى تستهدف بناء الإنسان المصرى والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، و قادرة على جذب استثمارات أجنبية والمحلية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر،: أن على هذه الحكومة فى التشكيل الجديد حماية المواطنين من غلاء الأسعار وربط الأسواق، واستكمال مسيرة البناء والتنمية فى ضوء توجهات الرئيس السيسى نحو الجمهورية الجديدة.