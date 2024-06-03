شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو نتنياهو للموافقة على صفقة الأسرى وإرسال وفدا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط الجدل المحتدم الدائر في إسرائيل حول قبول مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي كشف عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته للحكومة من أجل الموافقة عليها.

وبحسب موقع العربية، أكد التزامه بتوفير "شبكة أمان سياسية" لحكومة بنيامين نتنياهو المهددة بانفراط عقدها لتنفيذها .

كما أوضح في بيان نشره على حسابه بمنصة X، أن "على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اقتراح نتنياهو بشأن غزة"، في إشارة إلى الخطة الثلاثية التي عرضها بايدن.

وحث المجلس الوزاري على إرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع التفاصيل النهائية على المقترح، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وكرر عرضه بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية تحميه.