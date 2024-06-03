قائد القوات الجوية يلتقي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية، الفريق دوشكو جاركوفيتش، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى دولة صربيا والتي استغرقت عدة أيام.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية.

كما التقى قائد القوات الجوية بـ "نيناد ميلورادافيتش"، مساعد وزير الدفاع الصربي وفلاديمير تسيزيلي، مؤسس شركة فلاتاكوم الرائدة في مجال التصنيع العسكري، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي،

ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، بـ "ميلوش فوتشيفيتش"، رئيس الوزراء الصربي، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك في ضوء تنامي العلاقات المصرية الصربية على كل الأصعدة.

وتأتي الزيارة في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.