شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم الجيزة تعلن مقار اعتذارات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مقار لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أنها تبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.

وجاءت مقارات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالي، وذلك من الساعة التاسعه صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع تقديم الأوراق الدالة على الاعتذار.

1/ إدارة جنوب الجيزة التعليمية.. مقر الاعتذار مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم، وتشمل إدارات (جنوب، والدقي، والعمرانية، والهرم، وكرداسة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والواحات، وحدائق أكتوبر).

2/ إدارة شمال الجيزة التعليمية... مقر الاعتذار مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، وتشمل إدارات (منشأة القناطر، وأوسيم، وبولاق الدكرور، والوراق، والعجوزة، وشمال).

3/ إدارة أبو النمرس... ومقر الاعتذار مدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، وتشمل إدارات: (أبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، والصف، والعياط، وأطفيح).