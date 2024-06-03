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مديرية تعليم الجيزة تعلن مقار اعتذارات المعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن مقار لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، مشيرة إلى أنها تبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 3 يونيو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.

وجاءت مقارات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، كالتالي، وذلك من الساعة التاسعه صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع تقديم الأوراق الدالة على الاعتذار.

1/ إدارة جنوب الجيزة التعليمية.. مقر الاعتذار مدرسة الشهيد أحمد محمد سيد إبراهيم، وتشمل إدارات (جنوب، والدقي، والعمرانية، والهرم، وكرداسة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والواحات، وحدائق أكتوبر).

2/ إدارة شمال الجيزة التعليمية... مقر الاعتذار مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، وتشمل إدارات (منشأة القناطر، وأوسيم، وبولاق الدكرور، والوراق، والعجوزة، وشمال).

3/ إدارة أبو النمرس... ومقر الاعتذار مدرسة بنك أبو ظبي الإعدادية بنين، وتشمل إدارات: (أبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، والصف، والعياط، وأطفيح).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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