شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هى الوزارة المسؤولة عن الزراعة واستصلاح الأراضى فى مصر، وهى من أهم الوزارات فى تاريخ الحياة المصرية المعاصرة وتمثل أهم المصادر فى الناتج القومى الإجمالي.

1- وضع السياسة العامة فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية من خلال تخطيط برامج لحصر الأراضى الصالحة للاستصلاح اعتمادا على مصادر المياه التى تحددها وزارة الأشغال العامة والموارد المائية طبقا لبرامج الاستصلاح.

2- دراسة أساليب توفير مقومات الزراعة واستصلاح الأراضى ورفع كفاءة وإمكانيات التنفيذ عن طريق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للأراضى المستصلحة والثروة الحيوانية والمائية ومتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقويمها بما يحقق أهداف الدولة فى مجال الثروة الخضراء.

3- رسم السياسة العامة للتعاون الزراعى والتصرف فى الأراضى البور والمستصلحة والصحراوية وفقا لأحكام القانون والأشراف والتنسيق بين الأجهزة العاملة فى مجال الزراعة واستصلاح الأراضى بما يحقق سرعة الأداء ودقة التنفيذ.

4- رسم الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى والسمكى وتخطيط سياسة التصنيع الزراعى فى مناطق التوسع الجديدة والاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد وعقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بها أوالاشتراك فيها وتقديم المشورة الفنية للأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات والأفراد بمصر والدول الصديقة.

5- رسم سياسة التوطين فى الأراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية المتمركزة فى المدن وكذا السياسة العامة للتعاون الزراعى وتنمية وتعميم خدماته فى ظل نظام الائتمان الزراعى حتى تصل إلى مستوى القرية.

6- تنمية وتثبيت المجتمعات الريفية والعمل على رفع مستوى معيشتها والنهوض باقتصاديات الريف الزراعية بمختلف الوسائل بما فى ذلك ميكنة الزراعة بغية الوصول إلى أعلى إنتاج بأقل تكاليف.

7- دراسة مشروعات المجتمعات الزراعية والصناعية والمشتركة فى مناطق استصلاح الأراضى والتوسع الافقى وعقد الاتفاقيات الخاصة على المستويين المحلى والدولى والإشراف على تنفيذ القطاعات لتلك الاتفاقيات.