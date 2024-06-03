شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا.. أقوى مراجعات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة في بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365” في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك استعدادًا لـ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، التى تبدأ يوم 10 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو بالمواد الدراسية الأساسية.

وتغطي المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية، أهم أجزاء المنهج، وأسئلة استرشادية هامة للامتحان؛ يتمكن من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج الدراسي والتدريب على شكل أسئلة الامتحان والحصول على درجات التفوق والنجاح.

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، قبل انطلاق الامتحانات، وذلك من خلال المراجعات النهائية الشاملة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية والأسئلة والنماذج الاسترشادية التي لن يخرج عنها امتحان آخر العام، للحصول على درجات النجاح والتفوق.