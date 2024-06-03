شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات بـ192.1 مليون جنيه فى وزارة الرى على مدار 6 سنوات.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الموارد المائية والري على مدار الـ6 سنوات الماضية وتحديدًا من يونيو 2018 وحتي يونيو 2024 عددًا كبيرًا من المشروعات فى كافة قطاعاتها وهيئاتها ومصالحها بما يعود بالنفع على المنظومة المائية التى تخدم المواطن والمزارع و الاقتصاد المصرى فى نهاية الأمر.

وخلال السنوات الـ6 الماضية عملت الوزارة على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.

وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، حيث تبلغ كمية المياه المعاد إستخدامها في مصر حوالى 21 مليون م3/ يوم .

وكانت المشروعات التى نفذتها وزارة الرى كالتالى:-

‎عدد المشروعات الرئيسية 17 مشروعا.

‎عدد المشروعات الفرعية 1275 مشروعا.

‎إجمالى التكلفة 192.1 مليون جنيه.