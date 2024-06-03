شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قوى عاملة النواب يشيد بتكليف الرئيس السيسي لـ"مدبولي" بتشكيل حكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى الذى قدم استقالته للرئيس بتشكيل حكومة جديدة.

وقال النائب عبد الفضيل: إن التكليفات الرئاسية للدكتور مصطفى مدبولي تؤكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرات كبيرة في الأداء والممارسة الميدانية، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأكد رئيس قوي عاملة النواب، أن تكليفات الرئيس للدكتور مدبولي تركز علي تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمي المواطن من غلاء الأسعار.

ووجه النائب "عبد الفضيل" الشكر للدكتور مصطفى مدبولي وحكومته التى تقدمت باستقالتها اليوم لرئيس الجمهورية، على الفترة التى تولوا فيها المسؤولية، مؤكدا أنها كانت مليئة بالتحديات، مشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة الجديدة لتنفيذ التكليفات التى كلف بها الرئيس السيسى خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومي المصري، وكذلك بناء الإنسان المصرى الذى جاء على أولويات التكليف الرئاسي الجديد.

وقال النائب "عبد الفضيل": إن الحكومة الجديدة من المنتظر أن تضم الخبرات والكفاءات لإدارة المرحلة المقبلة، لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، والتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم، والعمل علي جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.