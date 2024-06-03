شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شروط للقبول بالمدارس الفنية للتمريض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وقواعد القبول بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض، التابعة للإدارة العامة للتعليم الفنى الصحى، وذلك للعام الدراسى المقبل 2024/2025.

الخليج 365 يستعرض تحليل معلوماتى حول قواعد القبول بالمدارس الفنية للتمريض فى السطور التالية :

1- الشروط تضمنت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها فى نفس عام التقدم

2- يكون الطالب من نفس المحافظة الحاصل منها على تلك الشهادة

3- عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة بحيث لا تزيد الإعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25 إلى 30 ) طالبا وطالبة.

4- تقديم إقرار تفرغ للدراسة من الطلبة مصدق عليه من ولى الأمر، بالإضافة إلى الإقرارات الأخرى التى تضمن كامل التفرغ للدراسة.

5- سيتم القبول بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا، على أن يكون المتقدم مصرى الجنسية حسن السير والسلوك.

6- لا يتم قبول الطلاب بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد اجتياز عدد من الاختبارات وهى الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا فى اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة.

7- اجتياز كشف الهيئة الذى يتضمن ( الاختبار النفسى بواسطة أخصائى نفسى، وقوة الملاحظة، واللباقة فى الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التى تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).

7- توقيع الكشف الطبى للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة، وذلك بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ( نظر، وباطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة) والذى يكون موضحًا به إسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثيا.

8- لا يعتبر الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق، وإعلان النتيجة.

9- لا يعتبر الطالب مقبولًا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بـ المدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.



