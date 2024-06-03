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حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

أماكن صرف 10 كيلو دقيق مدعم لكل فرد شهريا من وزارة التموين.. تفاصيل
https://www.youm7.com/6597333

تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس

https://www.youm7.com/6597883

إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 3 محافظات لتقديم الخدمات
https://www.youm7.com/6597684
وزارة العمل: زيادة مراكز التدريب المهنى لـ83 لتأهيل الشباب محليا وخارجيا
https://www.youm7.com/6597657
وزارة العمل: خفض معدلات البطالة لـ6.7% نتيجة توفير وظائف بالداخل والخارج
https://www.youm7.com/6597573


وزارة العمل: تعيين 10 من ذوى الهمم بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء

https://www.youm7.com/6597327

الزراعة تطرح زجاجة الزيت بـ35 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى
https://www.youm7.com/6597259
أماكن صرف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل

https://www.youm7.com/6597210

وزارة التعليم تحدد مقار تقديم اعتذارات الثانوية العامة بالقاهرة.. تفاصيل

https://www.youm7.com/6597150

الأوراق المطلوبة لتقديم اعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024
https://www.youm7.com/6597082

وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025
https://www.youm7.com/6597500


الزراعة تطرح كيلو الكبدة البلدى بـ245 جنيها والكفتة بـ240 حتى وقفة عيد الأضحى
https://www.youm7.com/6597374

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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