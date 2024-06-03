شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

أماكن صرف 10 كيلو دقيق مدعم لكل فرد شهريا من وزارة التموين.. تفاصيل

https://www.youm7.com/6597333

تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس

https://www.youm7.com/6597883

إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة فى 3 محافظات لتقديم الخدمات

https://www.youm7.com/6597684

وزارة العمل: زيادة مراكز التدريب المهنى لـ83 لتأهيل الشباب محليا وخارجيا

https://www.youm7.com/6597657

وزارة العمل: خفض معدلات البطالة لـ6.7% نتيجة توفير وظائف بالداخل والخارج

https://www.youm7.com/6597573



وزارة العمل: تعيين 10 من ذوى الهمم بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء

https://www.youm7.com/6597327

الزراعة تطرح زجاجة الزيت بـ35 جنيهًا فى معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى

https://www.youm7.com/6597259

أماكن صرف الخبز المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية.. التفاصيل

https://www.youm7.com/6597210

وزارة التعليم تحدد مقار تقديم اعتذارات الثانوية العامة بالقاهرة.. تفاصيل

https://www.youm7.com/6597150

الأوراق المطلوبة لتقديم اعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2024

https://www.youm7.com/6597082

وزارة الصحة تعلن شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2024/2025

https://www.youm7.com/6597500



الزراعة تطرح كيلو الكبدة البلدى بـ245 جنيها والكفتة بـ240 حتى وقفة عيد الأضحى

https://www.youm7.com/6597374