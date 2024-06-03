شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص عن التغيير الوزارى: الرئيس السيسى يغير فى السياسات وليس الوجوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ”الخليج 365”، عن التغيير الوزارى الجديد، قائلا: هو متوقع بعد أداء اليمين الدستورى للرئيس السيسى، وكان طبيعى أن يسير مجلس المحافظين أعماله ويعتبر مستقيلا وفقا للدستور".

وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة dmc، أنه كان من المتوقع أن يكون هناك تعديلات وزارية باستمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهذا التغيير يأتى فى أوانه ووقته.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أن الرئيس السيسى لا يغير فى الوجوه فقط، إنما فى السياسات أيضا، والتركيز على ملفات الصناعة والصحة والتأمين الصحى الشامل، وحكومة تتفاعل بشكل كبير مع المجتمع والمواطنين، وتكون شفافة والرد على التساؤلات الموجودة، وتقليل البيروقراطية لصالح التكنولوجيا.

تابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، الرئيس السيسى أعلن أثناء قسم اليمين مجموعة برامج فى كلمة مركزة كانت تتضمن الحديث عن توسعات مختلفة وحوارات مجتمعية فى القضايا المهمة، والشفافية والتفاعل وإنجاز ملفات مهمة مثل توطين الصناعة وخلق فرص عمل والتوسع الزراعى، وحياة كريمة، والتعبير عن الرأى والحريات والحوار الوطنى، مما يعنى إشراك واضح للمجتمع مع الحكومة، وكان الرئيس حريص فى توجيهاته الأخيرة على أن يتم شرح كل ما يجرى فى الدولة للمواطنين من تحديات.

ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.

وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.