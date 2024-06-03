نجاة سائق ومرافقيه من الغرق بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة ملاكي ومرافقوه من الموت غرقًا إثر سقوط المركبة بترعة المريوطية جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية نطاق مركز البدرشين.

مدير الحماية المدنية بالجيزة اللواء حازم فاروق دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مجلس المدينة للاستعانة بالمعدات اللازمة لانتشال السيارة المنكوبة.

التحريات الأولية بينت أن عجلة القيادة اختل بيد السائق في أحد المنعطفات بقرية دهشور، وانقلب السيارة وسقوطها بالترعة إلا أن قائدها ومرافقيه نجوا بعد قفزهم من السيارة.