قتيل شهامة في بولاق الدكرور.. "كرم" دفع حياته بسبب 500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شاب لا يتجاوز عمره 35 سنة، دفع حياته ثمن شهامته، صديقه اقترص مبلغا من آخر وحالت ظروفه دون رده للأخير فوقعت مشاجرة انتهت بسقوط "كرم" قتيلا.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب مقتولا إثر ادعاء مشاجرة.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع وحدة مباحث بولاق وقطاع الأمن العام.

في أقل من ساعة، تحريات المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور توصلت إلى أن المجني عليه يدعى "كريم.م.ع." 35 سنة، تدخل للدفاع عن صديقه لدى تشاجره مع ثان طالبه برد 500 جنيه اقترصها منه سابقا.

المتهم تشاجر مع صديق "كرم" وكرر عليه طلبه "هات الفلوس اللي عليك أحسن لك" لترتفع حدة الخلاف، ويشهر سلاحا أبيض محاولا الاعتداء على الطرف الثاني. هنا قرر الشاب الثلاثيني الزود عن صديقه ليتلقى طعنة نافذة بدلا منه سقط على إثرها قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أيمن سكوري معاون مباحث بولاق الدكرور من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.