تشميع مخزن لحوم فاسدة في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث ومديرية التموين بالجيزة مخزن لحوم فاسدة بمنطقة المنيرة الغربية شمال المحافظة.

معلومات وردت أكدتها تحريات مباحث التموين بتخزين مالك مخزن كميات من اللحوم الفاسدة تمهيدًا لطرحها على أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية ضمت مباحث القسم وشرطة المرافق والطب البيطري من ضبط المدير المسؤول والتحفظ على كمية من الدهون المفروم يشتبه في عدم صلاحتها للاستهلاك الآدمي.

رئيس الحي أشرف على غلق وتشميع المخزن، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.