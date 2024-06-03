أخبار مصر

رئيس النواب يهنئ مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم المستشار دكتور حنفى جبالى، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.

كما قدم رئيس مجلس النواب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المُضنية التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أنه على يقين تام من أن الأعضاء الجدد لن يقلوا خبرة أو كفاءة عن سابقيهم وأنهم سيكونون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك تحقيقا لهدف رئيسى ألا وهو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا