شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يكلف مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تكليف الرئيس السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يكلف حكومة مدبولى بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
قال مصدر رفيع المستوى، الاثنين، إنه تم إدخال أكثر من 950 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة الأسبوع الماضى، وأضاف أن مصر تتمسك بتوفير كافة الدعم لمواطنى القطاع وتعمل على تخفيف حدة الأزمة الإنسانية بغزة.
وأوضح أن مصر تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك دون تحديد موعد للجلسة المقبلة.
نفى مصدر رفيع المستوي ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول اعتزام مصر بناء حاجز حديد على الحدود مع قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إننا نتطلع إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المنعقدة بمقره فى العاصمة الإدارية، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2024/ 2025.
تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عددا من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10 / 6 / 2024 إلى 28 /6 / 2024 وذلك تيسيراً على جمهور الركاب.
قال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، إن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج.
الزراعة تطرح كيلو الكبدة البلدى بـ245 جنيها والكفتة بـ240 حتى وقفة عيد الأضحى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انخفاض أسعار الكبدة البلدى والكفتة البلدى داخل معرض خير مزارعنا لأهالينا المقام بالمتحف الزراعى بالدقي على هامش معرض زهور الربيع، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2024/2023، من اليوم الإثنين، ولمدة 15 يوماً، وتقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابع لها المدرسة.
أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة ( OCEAN S ) و التى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 169 م وعرضها 26 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 25200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و السفينة ( THALASSINI ) و التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 230 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتى ذلك فى اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36479 شهيدا و82777 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
طقس غد.. استمرار الموجة شديدة الحرارة بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38 درجة
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