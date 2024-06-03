شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ الحكومية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية :

- الطماطم 8 جنيهات

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 20 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 14 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات

‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 27 جنيها.

- بطيخ سعر الكيلو بـ 13.5 جنيه

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه