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طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ الحكومية.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة .

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية  :

- الطماطم 8 جنيهات

‏- البصل 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 20 جنيها  .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 14 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.

- الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات

‏الفلفل الألوان بـ 27 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 27 جنيها.

- بطيخ سعر الكيلو بـ 13.5 جنيه  

- البسلة 27 جنيها.

- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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