شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمنافذ الحكومية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وفروع الشركات التابعة .
وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية :
- الطماطم 8 جنيهات
- البصل 10 جنيهات.
- البطاطس بـ 20 جنيها .
- الجزر بـ 10 جنيهات .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 14 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 18 جنيها.
- الكوسة بـ 14 جنيها.
-الباذنجان العروس بـ18.5جنيه.
- الفلفل البلدى بـ 15 جنيهات
الفلفل الألوان بـ 27 جنيها .
- الليمون بـ 27 جنيها.
- بطيخ سعر الكيلو بـ 13.5 جنيه
- البسلة 27 جنيها.
- الموز البلدي بـ 23.5 جنيه
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