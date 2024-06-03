شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/ 2024، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.14%.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80%، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8%.

جاء ذلك أثناء عرض وكيل وزارة التربية والتعليم محمد الرشيدى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل القريب.