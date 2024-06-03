شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة أسوان، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2023/2024، بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح بلغت 76.14 %.

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كما اعتمد المحافظ، نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 82 %، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 80 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 88.8 %.

وأوضح محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات بلغ 27 ألفا و120 طالبا وطالبة داخل 302 لجنة، نجح منهم 20 ألفا و649 طالبا وطالبة، على أن يتم فتح باب التظلمات بدءاً من يوم السبت القادم، ولمدة 15 يوما.