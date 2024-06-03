شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الريف المصرى الجديد تنفذ 66 مشروعًا رئيسيا و66 فرعيًا فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركة تنمية الريف المصرى الجديد، هى المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح، وتعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، حيث نفذت العديد من المشروعات على مدار الـ 6 سنوات الماضية وتحديدًا منذ عام 2018 وحتى 2024.

وواجهت شركة الريف المصرى الجديد العديد من التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية حالياً فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل عن الأمن القومى لجميع دول العالم.

وتتبع شركة تنمية الريف المصرى الجديد وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان العديد من الإجراءات والخطوات العملية التى يتم اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية فى مختلف مناطق وأراضى الريف المصرى الجديد.

وكانت المشروعات التى نفذتها الشركة كالتالى:

عدد المشروعات الرئيسية 66 مشروعًا

عدد المشروعات الفرعية 66 مشروعًا

اجمالى التكلفة بالملايين 3.1

