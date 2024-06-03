شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل عددًا من السفراء بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، الدكتورة نوريا سانز، سفيرة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في مصر.

ونقلت السفيرة لقداسة البابا تحيات رئيس المنظمة واهتمام اليونسكو بمشكلة المياه الجوفية في منطقة "أبو مينا" الأثرية المتاخمة لدير الشهيد مار مينا العجائبي في كينج مريوط، وكذلك الاهتمام بكل ما يخص التراث القبطي، وبترميم المتحف القبطي، وما يخص مسار العائلة المقدسة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم أيضا سفيرة مملكة الدنمارك في مصر السيدة آنِه دورتِه ريجلسين، حيث قامت السفيرة بهذه الزيارة بهدف التعارف بقداسة البابا.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم أيضا سفير دولة تركيا في مصر السفير صالح موتلو شين.



قدم له قداسة البابا فكرة مختصرة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والروح الواحد التي يربط أفراد الشعب المصري معًا. كما أشار قداسته انتشار الكنيسة القبطية حاليًّا في دول العالم، ومن بينها تركيا التي يوجد فيها مواطنين مصريين مسيحيين، ولهم كاهن يقوم على خدمتهم، ويصلي قداسات في إحدى الكنائس الكاثوليكية هناك.

واستطلع السفير التركي رأي قداسة البابا في الوضع الحالي في غزة، حيث أوضح قداسته أن الوضع مؤسف ومؤلم، يخلو من كافة القيم الإنسانية، وأكد أننا نصلي من أجل أن تقف الحرب التي تمتد آثارها السلبية على منطقة الشرق الاوسط بالكامل. مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تساهم مع كافة الكيانات المصرية في قوافل المساعدات المرسلة لغزة.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.